Ведущей нового сезона шоу «Голос 60+» станет Лариса Гузеева

Новый сезон шоу «Голос 60+» выйдет в эфир с новой ведущей. Ушедшего в творческий отпуск Дмитрия Нагиева заменит Лариса Гузеева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.

Представитель вещателя напомнил, что прошлый сезон программы стал юбилейным, а значит, пришло время перемен.

«Новый сезон по традиции открывает конкурс для исполнителей старшего поколения, и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — заявил Аксюта.

Продюсер добавил, что вопрос о временном уходе на творческий перерыв с Дмитрием Нагиевым решили еще несколько сезонов назад. После 10 лет ведения программы он собирался уйти в отпуск.

Как напомнил RT, победителем прошлого сезона шоу «Голос 60+» стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков.

Накануне Первый канал сообщил, что кресла наставников займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Съемки нового сезона шоу «Голос 60+» начались 13 августа. Первые выпуски покажут в эфире Первого канала в новом телевизионном сезоне.