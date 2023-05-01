Культура 01 мая 2023, 19:46 Вдова поэта Леонида Дербенева умерла на 89-м году жизни Вдова автора песен для «Бриллиантовой руки» Вера Дербенева умерла в возрасте 88 лет Pixabay

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В Москве умерла вдова поэта и автора песен к фильмам «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Дербенева Вера, рассказала РБК ее дочь Елена. По ее словам, причинами смерти могли стать последствия перенесенного ковида.

«Мама умерла вчера (30 апреля — прим. ред.) около девяти часов утра. Видимо, это осложнения ковида, скорее всего, тромб. Внезапно это случилось, ей уже лучше становилось», — рассказала собеседница издания.

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Вере Дербеневой было 88 лет. По данным источников сайта mk.ru, несколько дней назад ее доставили с ковидом в одну из столичных клиник. Накануне ей стало лучше, но после она скончалась.

Дербенева родилась 13 января 1935 года. В 1959-м она познакомилась с Леонидом Дербеневым — автором стихов, которые позже стали песнями к ряду известных фильмов, включая «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Прощание состоится 4 мая в 10:00 в церкви знамения Божией Матери в столице. Похоронят Веру Дербеневу на Востряковском кладбище, рядом с мужем. Ранее стало известно, что «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным фильмом страны по итогам 2022 года.