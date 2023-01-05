Интересное 05 января 2023, 01:07 Назван самый популярный фильм в телеэфире 2022 года ВГТРК: «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным фильмом 2022 года

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Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» завоевал статус самого популярного из всех художественных фильмов, которые вышли в телеэфир в 2022 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ВГТРК и сервиса Mediascope.

«Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии „Иван Васильевич меняет профессию“ на телеканале „Россия 1“» — говорится в сообщении.

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Также в список популярных художественных фильмов в 2022 году попали «Конек-Горбунок» на телеканале «Россия», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или с легким паром!» на Первом канале.

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А вот из премьерных фильмов, которые впервые показали на телеэкране в 2022 году, наиболее востребованной стала семейная сказка «Последний богатырь. Корень зла» на телеканале «Россия 1». Эту картину выпустили в эфир в первый день 2023 года.

На втором месте оказалась премьера экранизации сказки «Конек-Горбунок» на телеканале «Россия», а на третьем месте стоит остросюжетная военная драма «Топор 1944». Премьера киноленты состоялась в День Победы в эфире телеканала НТВ.

Ранее россияне рассказали, какой фильм является их самым любимым. Большинство опрошенных назвали картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!».