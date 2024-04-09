Культура 09 апреля 2024, 10:42 Варшавер рассказал о скандале между труппой и руководством Театра сатиры после смерти Ширвиндта Варшавер рассказал о крупном скандале в Театре сатиры после смерти Ширвиндта РИА «Новости»

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Директор театра «Ленком» в Москве Марк Варшавер рассказал о недавнем скандале между труппой и руководством Театра Сатиры после смерти актера Александра Ширвиндта. Он сообщил об этом порталу Teleprogramma.pro.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал. Руководство решило отменить спектакль «Где мы?..», в котором покойный при жизни исполнял главную роль.

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Варшавер отметил, что в «Ленкоме» есть нескольких составов актеров, что позволяет избежать отмены спектаклей при непредвиденных обстоятельствах, включая замену ушедших из жизни артистов. По его мнению, отсутствие альтернативы для ролей легендарных артистов в некоторых театрах — это ошибка в управлении. Он выразил убеждение, что театр должен работать прежде всего для аудитории, и отмена или замена спектакля является обманом зрителей.

«Зрителю нельзя дурить голову, и когда он приходит, ему вместо одного спектакля, который он хотел посмотреть, показывать другой, который он видел неоднократно, либо просто отменять постановку», — заявил Варшавер.

Он подчеркнул, что актеры учились тому, чтобы играть роли, и нужно предоставлять им делать это при любой возможности, а не ждать, когда те станут большими артистами.

«Леонид Броневой тоже не сразу стал Броневым. Ему доверяли, давали возможность», — напомнил Марк Варшавер.

Спустя почти месяц после смерти президента Театра сатиры Александра Ширвиндта еще не похоронили. Родственники не решили, когда хотят это сделать.