Знаменитости 08 апреля 2024, 18:18 Ширвиндта все еще не захоронили спустя почти месяц после смерти Прах актера Ширвиндта могут захоронить на Новодевичьем кладбище на 40-й день РИА «Новости»

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Президента Театра сатиры Александра Ширвиндта который скончался 15 марта на 90-м году жизни, еще не похоронили. Об этом изданию MSK1.ru сообщили источники, близкие к семье артиста.

Церемония прощания с актером состоялась 18 марта в его родном театре. Согласно воле актера, его кремировали. Ширвиндт просил захоронить прах на Новодевичьем кладбище.

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Близкие пока не назначили дату захоронения. Возможно, это произойдет на 40-й день после кончины мастера или ближе к лету, когда установится хорошая погода.

«Очень часто бывают ситуации, когда близкие не могут расстаться со своим покойным, урну оставляют дома, с ней разговаривают и живут так комфортно», — поделился похоронный агент Артем Антонов.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал. Руководство решило отменить спектакль «Где мы?..», в котором покойный при жизни исполнял главную роль. Однако этому воспротивились некоторые члены труппы.