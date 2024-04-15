Культура 15 апреля 2024, 18:36 Валдис Пельш снял документальный фильм о Юрии Гагарине Актер Пельш снял документальный фильм о заграничных поездках космонавта Гагарина РИА «Новости»

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На кинофестивале «Циолковский» в Калуге известный телеведущий и шоумен Валдис Пельш представил документальный проект «Гагарин. Второй виток вокруг Земли», созданный к 90-летнему юбилею легендарного космонавта. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Заказчиком картины выступил «Первый канал», на котором фильм впервые показали в день рождения великого космонавта. Он вышел в эфир под названием «Гагарин. Человек, сошедший с небес».

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Однако для участия в фестивальных показах и размещения на цифровых платформах создатели ленты выбрали другое название, решив сделать акцент на международных поездках Гагарина как на «втором витке» вокруг Земли.

В процессе работы над картиной кинематографисты использовали нейросети.

«Для перебивок кадров хроники в фильме, как нам кажется, был придуман весьма удачный прием — мы взяли актера с глубоким гримом, смоделировали кабину корабля „Восток“, нейросеть очень удачно сгенерировала голос первого космонавта, который рассказывает о различным моментах полета», — рассказал Пельш.

Он отметил, что снимков Гагарина в Букингемском дворце команде фильма найти не удалось, хотя известно, что королева Великобритании принимала его и, нарушив протокол, сделала совместную фотографию.

Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли 63 года назад. В память о легендарном старте корабля «Восток-1» появился всемирный День космонавтики, который ежегодно отмечают 12 апреля.