Культура 01 марта 2024, 18:57 «В гробу видал». Режиссер «Летучего корабля» раскритиковал ремейк News.ru: Режиссер «Летучего корабля» Бардин назвал ремейк мультфильма хамством РИА «Новости»

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Выпуск кинофильма «Летучий корабль», созданного на основе знаменитого анимационного произведения, вызвал недовольство у Гарри Бардина, режиссера оригинального мультфильма 1979 года. Об этом он заявил NEWS.ru.

В интервью он выразил свое возмущение, отметив, что производство ремейка прошло без его участия и согласия. Бардин узнал о существовании новой версии всего лишь за несколько недель до запланированной премьеры.

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«К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», — заявил Бардин.

Оригинальный мультфильм «Летучий корабль», работа Гарри Бардина и композитора Максима Дунаевского, пользуется большой любовью у зрителей. Основанный на русских народных сказках, он оставил значительный след в культуре, а некоторые его выражения и фразы стали нарицательными. Примером может служить ария Водяного в исполнении Анатолия Папанова, ставшая культовой.

Премьера художественного фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 21 марта.

Ранее кинокритик Дмитрий Бортников объяснил, зачем сегодня делают ремейки советских мультфильмов. Он уверен, что авторы мультипликационной классики действуют по расчету.