Успех «Холопа» объяснили в Госдуме

По мнению законодателя, незамысловатый и немного пошловатый фильм Клима Шипенко идеально работает с советским мифом.

«Попадание в психологию массового зрителя — стопроцентное», — написала Ямпольская в Facebook.

Она добавила, что в картине присутствуют и «некровожадный национальный характер», и «исконная тяга к справедливости», а также «неприязнь к сословному обществу».

По словам депутата, мы хотим, чтобы виновных наказали, но при этом также верим, что человек может перевоспитаться и в будущем все будет хорошо.