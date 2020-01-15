Успех «Холопа» объяснили в Госдуме
Председатель думского Комитета по культуре Елена Ямпольская объяснила успех комедии «Холоп», которая собрала в российском прокате более 13 миллионов долларов. Парламентария процитировало РИА ФАН.
По мнению законодателя, незамысловатый и немного пошловатый фильм Клима Шипенко идеально работает с советским мифом.
«Попадание в психологию массового зрителя — стопроцентное», — написала Ямпольская в Facebook.
Она добавила, что в картине присутствуют и «некровожадный национальный характер», и «исконная тяга к справедливости», а также «неприязнь к сословному обществу».
По словам депутата, мы хотим, чтобы виновных наказали, но при этом также верим, что человек может перевоспитаться и в будущем все будет хорошо.