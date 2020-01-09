Российский «Холоп» стал рекордсменом проката. Чем он понравился?

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского кинопроката, собрав более 1,9 миллиарда рублей только за новогодние праздники. Это при бюджете в 160 миллионов рублей. Рекорды это всегда хорошо, да и достигаются они тяжелым трудом — в том числе благодаря мнению критиков. Что специалисты думают о ленте — в материале «360».

Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По состоянию на четверг, 9 января, фильм собрал 1,94 миллиарда рублей. В первые выходные лента получила 304 миллиона рублей, а во вторые сумма увеличилась в более чем четыре раза — до 1,4 миллиарда рублей. Это сделало ленту самой кассовой комедией в истории российского кинопроката. Причем кинокритики предупреждали, что именно «Холоп» может заинтересовать зрителей.

Что касается других достижений прошедших праздников, то анимационный фильм «Холодное сердце — 2» побил рекорды сборов за всю историю мирового проката, собрав 1,325 миллиарда долларов.

Коротко о сюжете «Холопа» (без мощных спойлеров): главный герой — сын олигарха Гриша. Он бездельник, который потребительски относится к жизни и людям, считая, что ему все сойдет с рук из-за его богатого отца. Чтобы изменить его, ставят психологический эксперимент: он думает, что попал в 1860 год и стал крепостным крестьянином, которого заставляют делать то, чего он боится больше всего.

Немного цифр

Пользователи «Кинопоиска» оценили «Холопа» на 7.143, а сайта IMDb - на 6,8 из 10. 63% отзывов от критиков на «Кинопоиске» оказались положительными. Автор сайта «Царьград» Егор Холмогоров отметил «сногсшибательный» юмор и удачный выбор натуры — Пушкинские горы. По его мнению, именно в этом залог изменения характера главного героя, а не в «перевоспитателях».

«Возрождение происходит потому, что дитя асфальта дотронулось до настоящей русской жизни, ощутило то, что Глеб Успенский называл „властью земли“ <…> Мажор становится человеком, прикоснувшись к русской почве, к духу русской природы, истории, сказке и напитавшись ими», — написал критик.

Критик Антон Долин из «Медузы» тоже положительно оценил «Холопа», назвав его одной из немногих удачных российских комедий. Он отметил несколько достоинств легкого и «временами дурацкого, но отнюдь не глупого» фильма. Во-первых, это главный герой — папенькин сынок, разрушающий чужие жизни. Во-вторых, по мнению Долина, содержание фильма сводится к одному тезису: крепостное право — важнейшая скрепа российской империи в любую эпоху. То есть формально крепостного можно освободить, но он привык к рабству и может переобуться из барина в холопа и наоборот.

«„Холоп“ — фильм о кинематографе, о природе иллюзий и их разоблачении. <…> Он разрушает и высмеивает искусственный мир, которым нам так нравится очаровываться, он прославляет единственную иллюзию, в которую не грех уверовать, — любовь», — считает Долин.

Источник фото: YouTube / Central Partnership / кадр из фильма «Холоп»

Автор «Коммерсанта» Юлия Шагельман назвала сюжет фильма «крепостным правом с улыбкой».

«В основном смеяться предлагается над чередой моральных и физических унижений, которым подвергается мажор, что должно создавать у зрителей приятное ощущение, что справедливость — в самой простой и понятной форме „око за око“ — все-таки существует», — считает автор.

Не все критики положительно оценили «Холопа». Вера Аленушкина из журнала TimeOut подчеркнула, что фильм следует отнести к ни на что не претендующим комедиям из серии «выпил/посмотрел/пошел доедать оливье».

«И вот эта-то „целительность насилия“, этот гимн кнуту и пугают больше всего. Вместо того, чтобы отнять у мальца кредитку и кабриолет, олигарх просто выпорол его чужими руками, в очередной раз отмазав от тюрьмы того, кто по закону должен был в ней оказаться. Нет, конечно, русскому сердцу мила идея выпороть богача — но, кажется, мы все знаем, чем это заканчивается. И посмотрите на кадры, где человек с плеткой наступает Грише кожаным сапогом на лицо. Кто-то действительно думает, что это смешно?» —написала Аленушкина.