Ургант подтвердил госпитализацию Дмитрия Хрусталева

«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — приводит агентство слова Урганта.

В разговоре с изданием «Подъем» Ургант пояснил, что сейчас у него нет конкретной информации, но как только она появится, он донесет ее до людей.

«Пока нечего сказать по этому поводу. У меня столько же информации, сколько и у вас», — сказал Иван Ургант.

СМИ сообщили, что Хрусталев попал в реанимацию в Сестрорецке (Санкт-Петербург). По предварительным данным, у него COVID-19, однако точного подтверждения диагноза нет.

Подруга Хрусталева Елена Борщева рассказала Nation News, что ничего не знает о том, где сейчас находится Дмитрий. Она подчеркнула, что в последнее время телеведущий на здоровье не жаловался и рассказывал о частых тестах на COVID-19 на работе.