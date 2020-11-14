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    14 ноября 2020, 17:56

    Ургант подтвердил госпитализацию Дмитрия Хрусталева

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Шоумен Иван Ургант подтвердил ТАСС, что его соведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали. Врачи уточняют его диагноз.
    Ургант подтвердил госпитализацию Дмитрия Хрусталева

    «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — приводит агентство слова Урганта.

    В разговоре с изданием «Подъем» Ургант пояснил, что сейчас у него нет конкретной информации, но как только она появится, он донесет ее до людей.

    «Пока нечего сказать по этому поводу. У меня столько же информации, сколько и у вас», — сказал Иван Ургант.

    СМИ сообщили, что Хрусталев попал в реанимацию в Сестрорецке (Санкт-Петербург). По предварительным данным, у него COVID-19, однако точного подтверждения диагноза нет.

    Подруга Хрусталева Елена Борщева рассказала Nation News, что ничего не знает о том, где сейчас находится Дмитрий. Она подчеркнула, что в последнее время телеведущий на здоровье не жаловался и рассказывал о частых тестах на COVID-19 на работе.