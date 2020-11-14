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    14 ноября 2020, 17:24

    СМИ сообщили о госпитализации Дмитрия Хрусталева

    Дамир Матюхин

    СМИ сообщили, что шоумен и актер Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Сестрорецке. 78.ru написал, что мужчина находится в реанимации.
    СМИ сообщили о госпитализации Дмитрия Хрусталева

    По данным издания, диагноз уточняется. Но по предварительной информации, Дмитрию Хрусталеву диагностировали коронавирусную инфекцию.

    Представители Дмитрия Хрусталева официально не подтверждали данные о его госпитализации.

    Дмитрий Хрусталев — российский актер и телеведущий. Раньше он играл в КВН. Сейчас известен работой соведущим Ивана Урганта на вечернем шоу Первого канала.