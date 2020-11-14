СМИ сообщили о госпитализации Дмитрия Хрусталева
СМИ сообщили, что шоумен и актер Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Сестрорецке. 78.ru написал, что мужчина находится в реанимации.
По данным издания, диагноз уточняется. Но по предварительной информации, Дмитрию Хрусталеву диагностировали коронавирусную инфекцию.
Представители Дмитрия Хрусталева официально не подтверждали данные о его госпитализации.
Дмитрий Хрусталев — российский актер и телеведущий. Раньше он играл в КВН. Сейчас известен работой соведущим Ивана Урганта на вечернем шоу Первого канала.