«Появился конкурент». Что о Little Big пишут за рубежом в преддверии Евровидения

О биографии

Самая популярная в Великобритании печатная газета Metro посвятила российской группе статью. «Сообщается, что Little Big выступит в первой половине первого полуфинала Евровидения 12 мая, через несколько месяцев… Хит Skibidi стал вирусным после 23 миллионов просмотров на YouTube всего за одну неделю… Что-то говорит нам, что эта группа может зацепить», — сказано в статье.

На сайте Escxtra, освещающем новости конкурса, появился материал под заголовком «Little Big будет представлять Россию в Роттердаме». В материале есть небольшой рассказ о группе, которую основали в 2013 году в Санкт-Петербурге. Состоит коллектив из Ильи Прусикина, Сергея Макарова, Антона Лиссова и Софьи Таюрской. Littlе Вig характеризует себя как сатирическая арт-коллаборация, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на шоу. На данный момент группа выпустила четыре студийных альбома.

«Группа невероятно быстро стала популярной благодаря песне Skibidi в 2016 году, после того как танец, показанный в клипе, породил вирусный Skibidi Challenge», — отмечают в статье.

Помимо Skibidi, нескольким другим музыкальным клипам группы удалось собрать миллионы просмотров, включая песню I’m Ok, которая стала сенсацией TikTok.

В материале отмечают, что новый сингл группы, который прозвучит на конкурсе, пока не известен. Однако его должны опубликовать со дня на день.

В бельгийском Songfestival напомнили слова вокалиста группы Ильи Прусикина о цели существования коллектива: «Мы просто хотим показать людям, что они владеют своими жизнями. Страны и правительства не так важны, как они думают: человек может заниматься чем угодно».

По информации издания, в 2019 году Little Big также хотела поехать на фестиваль, у них уже была готова песня, но тогда Россию представил Сергей Лазарев.

«Группа стала известной во всем мире в 2018 году благодаря Skibidi и сопровождающему танцу. На тот момент Little Big уже выступала в России, Европе и Северной Америке», — добавили в статье.

О стиле

Американское escYOUnited также не обделило российских музыкантов вниманием. «Little Big нужно немного представить тем, кто следит за европейской музыкой или последними популярными музыкальными клипами на YouTube. Яркие, энергичные музыкальные видео группы из Санкт-Петербурга собирают десятки миллионов просмотров», — говорится в материале.

При этом в Twitter издания под постом, посвященным российским исполнителям, пользователь Jackie Cook заметил: «Кажется, у Литвы и Исландии (главного претендента на победу — прим. ред.) появился конкурент».

В Esctoday отметили: «Little Big популярна и признана как в России, так и за рубежом. У группы уникальный стиль, в котором сочетаются рейв-, поп- и панк-музыка, и ребята танцуют на танцполе как дома, так и в Европе».

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме в мае. Первый полуфинал состоится 12 числа, второй — 14-го, а финал конкурса пройдет 16-го. В этом году у конкурса юбилей — 65 лет. В нем примут участие представители 41 страны, включая Австралию, которая географически не относится к Европе.