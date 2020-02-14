«Уральские пельмени» рассказали о драках друг с другом на шоу «Вечерний Ургант»

Между участниками шоу «Уральские пельмени» случались драки. Они начинались из-за оскорблений или, например, на свадьбе. Иногда артисты придумывали отговорки, чтобы сгладить конфликт.

О совместных буднях Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали в эфире программы «Вечерний Ургант». Ее выпуск опубликован на YouTube.

В 2000 году Ярица и Исаев подрались во время репетиции миниатюры про группу «Чайф». «Ну что, друзья мои, как вы там?» — поинтересовался один из них у зала. Второй заявил, что эти люди не приходятся ему друзьями и обозвал коллегу козлом. Когда режиссер попросил еще раз прогнать эпизод, Исаев не успокоился и начал смаковать обидное слово. Ярица попросил его так не делать и ударил партнера по площадке, когда тот снова обозвал его.

Подрались «Уральские пельмени» и на свадьбе. Потасовка произошла между Сергеем Исаевым и Андреем Рожковым. Артисты не поделили роль свидетеля, и в ход пошли кулаки. Матери жениха, ставшей свидетелем конфликта, юмористы заявили, что репетируют конкурс.

О проблемах в коллективе рассказывала и актриса Юлия Михалкова, которая ушла из шоу в октябре 2019 года. После этого работа «Уральских пельменей» продолжилась в «штатном режиме».