По словам Корневой, никто не делает трагедии из-за перемен в составе команды.

«Конкретно для меня мало что поменялось — просто минус один человек в команде. Хотя теперь нас быстрее гримируют», — отшутилась 31-летняя участница коллектива.

Она отметила, что работа идет «в штатном режиме» и в команде нет разделения на «мальчики-девочки», потому что все участники коллектива «солдаты одной системы».

«Все идет в штатном режиме: мне дают номера, я их учу, просто делаю это без Юли — с другими людьми», — рассказала актриса.

Корнева рассказала также, что у нее отсутствуют какие-либо разногласия с другой девушкой «Уральских пельменей» Иланой Юрьевой, однако от разговора о судебных тяжбах с экс-руководителем коллектива Сергеем Нетиевским она уклонилась.

«Я не лезу в эти дела. Считаю, что меня они не касаются. Просто выполняю свою актерскую работу и никуда из команды уходить не собираюсь», — заявила Корнева.

Юлия Михалкова заявила о своем уходе из шоу в октябре 2019 года. По словам артистки, она достигла в «Пельменях» потолка и хотела двигаться дальше. Бывший директор шоу Сергей Нетиевский позже заметил, что Михалковой было непросто работать в атмосфере, которая сложилась в «раскалывающемся коллективе».

После ухода из коллектива творческая жизнь артистки по-прежнему связана с юмором. Сейчас Михалкова занимается с командой «Александр Масляков и компания», каналом СТС и Михаилом Галустяном, а также работает над съемками детского КВН.