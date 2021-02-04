Нина Ургант сообщила об ухудшении самочувствия

Артистка проводит все дни в своей квартире в Санкт-Петербурге. Кроме того, сейчас из-за состояния здоровья Ургант почти не двигается, за ней ухаживает сиделка.

«Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор», — рассказала актриса.

Нина Ургант отметила свой 91-й день рождения 4 сентября 2020 года. В ноябре в СМИ появилась информация, что к актрисе вызывали врача из-за проблем со здоровьем. Сейчас ей стало хуже. Артистка страдает от прогрессирующей болезни Паркинсона. Она признавалась, что все началось с забывчивости и быстрой утомляемости. По словам сына знаменитости, актера Андрея Урганта, у матери есть проблемы со слухом и координацией движений. Он и его сын, телеведущий Иван Ургант постоянно навещают маму и бабушку.

Нина Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Она известна по фильмам «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой». Актриса исполнила более 30 ролей в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр). Также артистка получала главные роли в «Ленкоме».