Умерла актриса из «Иронии судьбы» Елена Наумкина

Скончалась советская и российская актриса театра и кино Елена Наумкина. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру». Артистке было 73 года.

Наумкина окончила Высшее театральное училище имени Щукина. В 1971 году она поступила в МХАТ, а после его раскола ушла в МХАТ имени Горького под начало Татьяны Дорониной и служила там вплоть до 2007 года.

Первой киноролью стала сразу главная — в картине Динары Асановой «Рудольфио». Главная роль была и в фильме «Сумка инкассатора». Елена Наумкина сыграла буфетчицу в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», снималась в лентах «Возвращение Будулая», «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание», киноальманахе «Этот фантастический мир» и многих других.

Ранее актриса Московского драматического театра «Бенефис» Наталия Филиппова умерла в возрасте 78 лет. Среди наиболее известных работ актрисы — роль библиотекарши в спектакле «Полюби меня крепче жизни», Марфы Михайловны Шуминой в постановке «Невеста» и тети в пьесе «Любовь. Фантазии. Инопланетяне…».