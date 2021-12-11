Умерла актриса Наталия Филиппова

Актриса Наталия Филиппова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в Московском драматическом театре «Бенефис».

Представители театра уточнили, что Филипповой не стало 8 декабря. Причины смерти не уточняются.

«Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях в качестве актрисы, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой», — говорится в сообщении на сайте «Бенефиса».

Коллеги назвали Филиппову замечательным и светлым человеком, которого любил и уважал весь коллектив театра.

Среди наиболее известных работ актрисы в МДТ «Бенефис» — роль библиотекарши в спектакле «Полюби меня крепче жизни», Марфы Михайловны Шуминой в постановке «Невеста» и тети в пьесе «Любовь. Фантазии. Инопланетяне…».