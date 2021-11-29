Умер режиссер Владимир Наумов

Режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», — привел ТАСС слова представителя Союза кинематографистов.

Причина смерти не уточняется.

Наумов — автор ряда советских фильмов. Его кинолента «Тегеран-43» получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля и золотой приз Московского кинофестиваля в 1981 году. Фильм стал одним из лидеров советского проката, уже в первый год выхода его посмотрели почти 50 миллионов человек. В нем снялись как советские актеры Армен Джигарханян, Наталья Белохвостикова и Игорь Костолевский, так и мировые звезды Ален Делон, Клод Жад и Курд Юргенс. Также одной из самых известных работ Наумова стал фильм «Бег», который является первой экранизацией романов Михаила Булгакова в Советском Союзе.

Владимир Наумов прожил 93 года. Он родился в Ленинграде в семье кинооператора и актрисы. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Всего вышло около 20 фильмов, снятых Наумовым. Также он выступал сценаристом и несколько раз снимался сам. В 1983 году его удостоили звания народного артиста СССР. В 1985 году Наумов стал лауреатом Государственной премии СССР.

Накануне стало известно о смерти народного артиста РФ, композитора Александра Градского. Он скончался на 73-м году жизни после того, как его госпитализировали с подозрением на инсульт.