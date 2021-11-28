СМИ назвали возможное место похорон Градского

Певца и композитора Александра Градского могут похоронить рядом с родителями на Кузьминском кладбище Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Народный артист России Александр Градский умер в московской больнице в ночь на 28 ноября. За несколько дней до смерти его положили в реанимацию с подозрением на инсульт. Музыканту было 72 года.

Его дети Даниил и Мария попросили журналистов с уважением отнестись к их горю и частной жизни, так как они потеряли не виртуозного певца, а любимого отца, в котором умещалась целая вселенная.

Дима Билан сравнил Градского с отцом, а Пелагея назвала человеком, который всегда был на стороне истины и добра. Лолита Милявская в разговоре с «360» вспомнила, что с певцом она познакомилась в 16-летнем возрасте благодаря своим родителям. Собеседница отметила, что в своем творчестве Градский удивительным образом сочетал академический вокал и рок-н-ролльный дух. Она отметила, что музыкант использовал такие приемы, которые современным исполнителям и не снились.