Умер оскароносный французский режиссер Бертран Тавернье

Французский режиссер Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил лионский музей «Институт Люмьер».

«Институт Люмьер с грустью и болью сообщает о смерти Бертрана Тавернье», — процитировал публикацию сайт kp.ru.

В начале карьеры Тавернье работал как кинокритик. Спустя некоторое время он снял около 30 картин. Одной из его самых известных работ является «Полуночный джаз». Этот фильм в 1986 году получил «Оскар» за лучшую музыку. Помимо прочего, Бертран снял боевик «Полицейский отряд L-627». В 1984 году на Каннском фестивале его признали лучшим режиссером за ленту «Воскресенье за городом».

Ранее СМИ сообщили о смерти американского актера Джорджа Сигала. Он скончался из-за осложнений после операции в возрасте 87 лет. Сигал был номинирован на премии «Оскар» и BAFTA. Он также является двукратным лауреатом премии «Золотой глобус». Зрителям актер больше всего запомнился по роли в романтической комедии «С шиком» (1973). Помимо актерской карьеры, Сигал увлекался игрой на банджо.