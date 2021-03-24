Умер двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал

Американский актер Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на родственников артиста.

Смерть наступила из-за осложнений после операции.

«Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», — рассказала Сони Сигал.

Джордж Сигал был номинирован на премии «Оскар» и BAFTA. Он также является двукратным лауреатом премии «Золотой глобус». Зрителям актер больше всего запомнился по роли в романтической комедии «С шиком» (1973), а также в фильмах «Меморандум Квиллера» (1966), «Ремагенский мост» (1969), «Филин и кошечка» (1970), «Любить» (1970), «Краденый камень» (1972) и «Забавные приключения Дика и Джейн» (1977). В 2013 году актер исполнил одну из основных ролей в ситкоме ABC «Голдберги».

Помимо актерской карьеры, Сигал увлекался игрой на банджо. Иногда он выступал с джазовыми коллективами.

На прошлой неделе скончался актер Генри Дэрроу, исполнивший в сериале «Санта-Барбара» роль Рафаэля Кастильо. Ему было 87 лет.