Умер один из основателей британской регги-группы UB40 Уилсон

В субботу скончался один из основателей британской регги-группы UB40, бывший вокалист коллектива Теренс Уилсон. Ему было 64 года. Об этом его коллеги сообщили в соцсетях.

«Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье», — говорится в сообщении, опубликованной на странице UB40 в Twitter.

Более 50 раз песни группы попадали в британские музыкальные чарты. Самыми известными считаются кавер-версии на Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли и композицию Нила Даймонда Red Red Wine. Теренс Уилсон в 2013 году перешел в состав коллектива Ali Campbell & Astro.

В начале ноября пианист-виртуоз из Бразилии Нельсон Фрейре умер на 78-м году жизни. Он скончался в Рио-де-Жанейро. Играть на фортепиано он начал в три года, а в пять дал свой первый концерт. Пианист был знаменит своей элегантность, легкой техникой при игре.