Скончался бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре

Пианист-виртуоз из Бразилии Нельсон Фрейре умер на 78-м году жизни. Он скончался в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила его звукозаписывающая компания Decca Classics в Twitter.

«Мы все очень опечалены новостью о том, что легендарный Нельсон Фрейре умер в возрасте 77 лет», — сказано в сообщении.

Агентство France-Presse уточнил, что Фрейре родился 18 октября 1944 года в Бразилии. Уже в три года он начал играть на фортепионо, а в пять дал свой первый концерт. Пианист был знаменит своей элегантность, легкой техникой при игре. Он интерпретировал произведения Роберта Шумана, Фредерика Шопена, и других композиторов.

Фрейре в конце 2019 года ломал правую руку после неудачного падения в Рио-де-Жанейро, ему сделали операцию. Из-за этого, по данным агентства, музыкант впал в депрессию и с того момента не подходил к инструменту.