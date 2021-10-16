Умер двойник царя Петра Великого Андрей Булгаков

Известный двойник российского царя Петра I Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет. О смерти актера сообщила его супруга на своей странице во «ВКонтакте».

«Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной», — обратилась Виктория Булгакова к ушедшему из жизни Андрею Булгакову.

Актриса поблагодарила подписчиков за слова поддержки и написала, что прощание с Андреем Булгаковым состоится во вторник, 19 октября. Подробности церемонии прощания Виктория Булгакова пообещала сообщить накануне похорон.

Супруга Андрея Булгакова 10 октября сообщала о том, что актер уже вторую неделю в реанимации с коронавирусом. Актриса просила подписчиков помолиться за здоровье супруга.

Андрей Булгаков известен как исполнитель роли Петра I. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников, позже принимал участие в съемках фильмов.

В начале октября умер актер Театра имени Пушкина Андрей Дубовский. Помимо работы в театре, актер известен ролями в картинах «Графиня де Монсоро», «Визит к Минотавру», «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов» и многих других.