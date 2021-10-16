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    16 октября 2021, 17:13

    Умер двойник царя Петра Великого Андрей Булгаков

    Актер Андрей Булгаков, исполнявший роль Петра I, умер на 64-м году жизни

    Антон Ишбульдин

    Известный двойник российского царя Петра I Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет. О смерти актера сообщила его супруга на своей странице во «ВКонтакте».

    Умер двойник царя Петра Великого Андрей Булгаков

    «Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной», — обратилась Виктория Булгакова к ушедшему из жизни Андрею Булгакову.

    Актриса поблагодарила подписчиков за слова поддержки и написала, что прощание с Андреем Булгаковым состоится во вторник, 19 октября. Подробности церемонии прощания Виктория Булгакова пообещала сообщить накануне похорон.

    Супруга Андрея Булгакова 10 октября сообщала о том, что актер уже вторую неделю в реанимации с коронавирусом. Актриса просила подписчиков помолиться за здоровье супруга.

    Андрей Булгаков известен как исполнитель роли Петра I. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников, позже принимал участие в съемках фильмов.

    В начале октября умер актер Театра имени Пушкина Андрей Дубовский. Помимо работы в театре, актер известен ролями в картинах «Графиня де Монсоро», «Визит к Минотавру», «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов» и многих других.