Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Дубовский

Актер Андрей Дубовский умер на 65-м году жизни. О смерти артиста сообщил Московский драматический театр имени Пушкина на официальной странице в Facebook.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким актера.

«Этот одаренный, невероятной грации и утонченной красоты артист служил в нашем театре с 1988 года. Здесь он сыграл ведущие роли в спектаклях „Сон в летнюю ночь“, „Школа шутов“, „Нельская башня“, „Принцесса Брамбилла“ и многих других. Тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра», — говорится в сообщении театра.

Помимо работы в театре, Андрей Дубовский известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Графиня де Монсоро», «Визит к Минотавру», «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов» и многих других. В 44 года актер перенес инсульт. Дата и место прощания с Андреем Дубовским пока не известны.

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