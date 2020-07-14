Украденную работу Бэнкси вернули во Францию
Посол Франции Кристиан Массе сообщил газете la Repubblica, что церемония передачи состоялась в здании французского посольства в Риме. Картина была нарисована на двери в подсобке театра «Батаклана», в котором в 2015 году состоялся теракт. Погибли 90 человек.
«Это произведение имеет высокую художественную ценность, она стала свидетелем бойни, но через эту запасную дверь спаслись множество людей. Кроме того, она свидетельствует о блестящем сотрудничестве между Францией и Италией», — подчеркнул дипломат.
Граффити, которые похитители вырезали из двери театра при помощи болгарок и вывезли на грузовике, осталось неповрежденным.
Последняя известная работа Бэнкси появилась в лондонском метро. Художник нарисовал чихающих крыс, чтобы напомнить о важности медицинских масок во время пандемии COVID-19.