Ученый нашел скрытый эскиз под «Джокондой»

В 2004 году ученый сделал фото портрета и после этого начал исследование. Благодаря технологии инфракрасной съемки ему удалось обнаружить мелкие детали, скрытые под краской.

Котт выяснил, что под картиной скрывается набросок, выполненный в технике спольверо — при помощи древесного угля и трафарета с отверстиями. Мона Лиза изображена на нем в немного несвойственном для того времени стиле, поэтому ученый предположил, что это образ какой-то богини.

Ранее стало известно, что британский уличный художник Бэнкси не смог доказать в суде свое авторское право на граффити с демонстрантом, бросающим букет цветов вместо булыжника. Причиной стал отказ автора раскрыть свою личность.

Свои граффити Бэнкси нарисовал в Иерусалиме в 2004 году. Спустя 10 лет он зарегистрировал авторские права на произведение. Обжаловать их решила компания Full Colour Black, торгующая открытками с рисунками граффитиста.