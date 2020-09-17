Анонимность Бэнкси лишила его авторских прав на работу

Свои граффити Бэнкси нарисовал в Иерусалиме в 2004 году. Спустя 10 лет он зарегистрировал авторские права на произведение. Обжаловать их решила компания Full Colour Black, торгующая открытками с рисунками граффитиста. Дело дошло до суда, который разбирает права интеллектуальной собственности в Евросоюзе.

В споре бизнес одержал победу над искусством. В решении ведомства говорится, что Бэнкси не раскрыл свою личность, а значит, он не обладает правом на рисунок, нарисованный на чужой собственности без разрешения.

Осенью 2019 года Бэнкси временно открыл магазин с продажей собственных принтов. После он признался, что это было нужно для спора об авторском праве.

Бэнкси неоднократно утверждал, что выступает против авторского права и разрешает использование своих работ в некоммерческих целях. Однако это не мешало множеству магазинов продавать сувениры с его принтами без согласования и выплаты авторских отчислений.