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    17 сентября 2020, 15:16

    Анонимность Бэнкси лишила его авторских прав на работу

    Анатолий Минкин

    Британский уличный художник Бэнкси не смог доказать в суде свое авторское право на граффити с демонстрантом, бросающим букет цветов вместо булыжника. Причиной стал отказ автора раскрыть свою личность. Об этом сообщила газета The Telegraph.
    Анонимность Бэнкси лишила его авторских прав на работу

    Свои граффити Бэнкси нарисовал в Иерусалиме в 2004 году. Спустя 10 лет он зарегистрировал авторские права на произведение. Обжаловать их решила компания Full Colour Black, торгующая открытками с рисунками граффитиста. Дело дошло до суда, который разбирает права интеллектуальной собственности в Евросоюзе.

    В споре бизнес одержал победу над искусством. В решении ведомства говорится, что Бэнкси не раскрыл свою личность, а значит, он не обладает правом на рисунок, нарисованный на чужой собственности без разрешения.

    Осенью 2019 года Бэнкси временно открыл магазин с продажей собственных принтов. После он признался, что это было нужно для спора об авторском праве.

    Бэнкси неоднократно утверждал, что выступает против авторского права и разрешает использование своих работ в некоммерческих целях. Однако это не мешало множеству магазинов продавать сувениры с его принтами без согласования и выплаты авторских отчислений.

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