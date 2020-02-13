Стивен Кинг пояснил, почему помог школьнице из Томска
Писатель из США Стивен Кинг рассказал, почему разрешил школьнице из Томска снять фильм по его рассказу. За контракт девочка заплатила один доллар. Об этом сообщил «Пятый канал».
По информации «Царьграда», Кинг ответил на вопрос журналистов газеты «Известия» и пояснил, почему решил помочь Диане Костыриной. Школьница решила снять фильм по мотивам рассказа писателя «Женщина в комнате».
«Я очень рад за нее и, надеюсь, что экранизация будет успешной. Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне», — заметил писатель.
Ранее 16-летняя Диана Костырина из Томска заплатила доллар, чтобы создать экранизацию по рассказу Стивена Кинга. Девочка обратилась в специальный проект Dollar Baby с просьбой на разрешение.