Стивен Кинг пояснил, почему помог школьнице из Томска

По информации «Царьграда», Кинг ответил на вопрос журналистов газеты «Известия» и пояснил, почему решил помочь Диане Костыриной. Школьница решила снять фильм по мотивам рассказа писателя «Женщина в комнате».

«Я очень рад за нее и, надеюсь, что экранизация будет успешной. Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне», — заметил писатель.

Ранее 16-летняя Диана Костырина из Томска заплатила доллар, чтобы создать экранизацию по рассказу Стивена Кинга. Девочка обратилась в специальный проект Dollar Baby с просьбой на разрешение.