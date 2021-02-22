На северо-западе Австралии ученые нашли древнейший наскальный двухметровый рисунок кенгуру, который сделали 17-17,5 тысяч лет назад. Археологи считают, что изображение похоже на найденные недавно в Индонезии фрагменты пещерной живописи возрастом 40 тысяч лет. Возможно, в Австралии также будут обнаружены еще более древние рисунки.

Археологи уверены, что люди поселились в Австралии примерно 50 тысяч лет назад, пишет издание ЕurekАlert. Возраст найденного изображения кенгуру был определен с помощью методики датирования картин. Ранее ученые находили образчики пещерной живописи, которые были сделаны не позднее 10 тысяч лет назад. Их возраст определяли с помощью найденных рядом орудий труда и по другим следам жизнедеятельности человека.

В этом случае ученые изучили гнезда роющих ос (Crabronidae), которые лепят свои убежища из глины. Их возраст определили с помощью радиоуглеродного анализа. Фрагменты гнезд были найдены под красочным слоем.

Доктор наук Демиэн Финч, который использовал технику радиоуглеродного анализа, считает, что находка позволит узнать многое о мире, в котором жили первобытные художники.

«Мы никогда не сможем узнать, что было в голове у художника, когда он рисовал это изображение более 600 поколений назад. Но мы поняли, что натуралистический период простирался до Последнего ледникового периода. Поэтому окружающая среда была прохладнее и суше, чем сегодня», — уточнил исследователь.

В Нидерландах ученые нашли захоронение британских солдат, сделанное в XVIII веке. Эксперты считают, что они погибли между 1792 и 1797 годами, во время Войны Первой коалиции.