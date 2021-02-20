Скелеты британских солдат обнаружены в захоронении XVIII века

Обнаружена братская могила британских солдат около замка в городе Вианен (Нидерланды). Предполагается, что захоронение было сделано в XVIII веке. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на издание The Sun.

По данным экспертов, эти солдаты погибли между 1792 и 1797 годами, во время Войны Первой коалиции. Уточняется, что это был очень кровопролитный конфликт между Французской республикой и основными монархиями Европы.

«Мы думаем, что многие солдаты здесь умерли от ран, но также и от всевозможных невзгод, таких как голод, болезни и обморожения», — рассказал один их археологов.