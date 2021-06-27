У сериала «Сверхъестественное» появится приквел

У американского фэнтези-сериала «Сверхъестественное» появится приквел. Как сообщил портал Deadline, его разработкой занимается телеканал The CW Television Network.

Проект получит название «Винчестеры». Его исполнительными продюсерами выступит Дженсен Эклз, который исполнил в сериале «Сверхъестественное» роль Дина Винчестера, а также его супруга Дэннил. Робби Томпсон, который работал и над оригинальным сериалом, выступит сценаристом шоу.

Будущий приквел расскажет историю родителей главных героев оригинального сериала, братьев Сэма и Дина — Джона и Мэри Винчестеров. Вестись повествование будет от имени Дина.

Дженсен Эклз поямнил, что ему всегда казалось, будто его персонаж «хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как все началось».

Стали известны детали четвертой части фильма «Матрица». События фильма будут происходить примерно через 60 лет после действия в трилогии. Главный герой Нео в исполнении Киану Ривза и его девушка Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс воскреснут. По возрасту они будут примерно такими же, что и в окончании трилогии. А вот персонажа по имени Морфеус, которого играл актер Лоуренс Фишборн, в новой части не будет.