Цыпкин заявил, что россияне перестали читать книги

Писатель Александр Цыпкин считает, что в России уменьшился интерес к чтению бумажных книг. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По данным газеты «Петербургский дневник», только два миллиона россиян любят читать. При этом чтение одной книги в месяц для многих — большая цифра.

Цыпкин считает, что это связано с тем, что многие люди любят сидеть в соцсетях, что отвлекает от чтения. Кроме того, растет популярность сериалов, а количество печатных изданий уменьшается.

Он добавил, что многие писатели именно по этой причине становятся сценаристами. Кроме того, Цыпкин заявил, электронные книги также читает достаточно маленькое количество народу.

Жители России в рамках опроса книжного сервиса Mybook назвали самые лучшие книги о любви. Первое место занял роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Уточняется, что за английское произведение проголосовали 32% человека. Второе место досталось книге Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Она собрала 24,6% голосов. Еще в тройку лидеров попала повесть Александра Грина «Алые Паруса», которую выбрали 21,8% респондентов.