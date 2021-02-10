Жители России назвали самые лучшие книги о любви

Жители России в рамках опроса книжного сервиса Mybook назвали самые лучшие книги о любви. Первое место занял роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что за английское произведение проголосовали 32% человека. Второе место досталось книге Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Она собрала 24,6% голосов. Еще в тройку лидеров попала повесть Александра Грина «Алые Паруса», которую выбрали 21,8% респондентов, написала ОГТРК «Ямал-Регион».

Также в списке есть произведения Джоджо Мойес «До встречи с тобой» и «Джейн Эйр» Шарлоты Бронте. Кроме этого, в десятке наиболее романтичных произведений роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Примерно 72% участников опроса признались, что благодаря чтению книг у них сформировать представление об отношениях и жизни с любимым человеком.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций начало подготовку предложений по господдержке писателей и издателей. Оно будет курировать вопросы, ранее относившиеся к сфере ответственности ликвидированной Роспечати.