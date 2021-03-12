Цифровой коллаж продали за $69 миллионов. Это самая большая сделка NFT

Британский аукционный дом Christieʼs провел крупнейшую сделку в мире цифрового искусства. За работу «Ежедневно: первые 5000 дней» художника Майка Винкельманна выручили 69,3 миллиона долларов.

Торги проходили в течение двух недель, цена стартовала со ста долларов. До 2020 года это была самая большой сумма, которую художник получал за свои цифровые эксперименты.

Работа представляет собой файл в формате JPG. Это коллаж из изображений, которые художник, известный как Beeple, ежедневно публиковал, начиная с 2007 года. Всего набралось пять тысяч картинок.

Перед продажей коллаж стал цифровым активом — невзаимозаменяемым токеном (NFT). Это уникальный цифровой сертификат, хранящийся в блокчейне. С его помощью можно установить эксклюзивные права на любой цифровой контент.

Произведение Beeple стало третьим среди самых дорогих работ современных художников, проданных домом Christieʼs. Самой дорогой остается скульптура Джеффа Кунса «Кролик», за которую в 2019 году выручили 91,1 миллиона долларов. На втором месте картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» Дэвида Хокни (90,3 миллиона).