Третьяковская галерея разработала специальные маршруты на время пандемии

По ходу маршрутов сотрудники нанесут специальную навигацию — планы и таблички, которые помогут гостям не потеряться в залах.

«Этот маршрут не совсем обязателен. Если вы хотите вернуться или посмотреть произведение, которое вы уже видели, то можно вернуться», — отметила Мрдуляш.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вход и выход должны быть организованы в разных местах. Все сотрудники будут носить прозрачные экраны для лица, наденут маски и перчатки, отметила «Вечерняя Москва».

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус откроются 3 июля. Изначально планировалось, что это произойдет 16 июня, но потом музей взял время для подготовки с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Новая Третьяковка на Крымском валу заработает в начале июля, однако точная дата еще не названа.