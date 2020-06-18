    18 июня 2020, 19:47

    Третьяковская галерея разработала специальные маршруты на время пандемии

    Алена Макаренко

    Третьяковская галерея разработала для посетителей выставок специальные маршруты, они учитывают рекомендации Роспотребнадзора. Об этом рассказала заместитель генерального директора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш, сообщило агентство городских новостей «Москва».
    Третьяковская галерея разработала специальные маршруты на время пандемии

    По ходу маршрутов сотрудники нанесут специальную навигацию — планы и таблички, которые помогут гостям не потеряться в залах.

    «Этот маршрут не совсем обязателен. Если вы хотите вернуться или посмотреть произведение, которое вы уже видели, то можно вернуться», — отметила Мрдуляш.

    Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вход и выход должны быть организованы в разных местах. Все сотрудники будут носить прозрачные экраны для лица, наденут маски и перчатки, отметила «Вечерняя Москва».

    Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус откроются 3 июля. Изначально планировалось, что это произойдет 16 июня, но потом музей взял время для подготовки с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Новая Третьяковка на Крымском валу заработает в начале июля, однако точная дата еще не названа.