Культура 27 апреля 2023, 01:59 Тизер третьего сезона «Ведьмака» разозлил поклонников сериала Фанаты «Ведьмака» раскритиковали тизер третьего сезона из-за ухода актера Генри Кавилла YouTube

Читать 360tv в

Киносервис Netflix показал первый тизер третьего сезона сериала «Ведьмак». Поклонники оставили под видео тысячи дизлайков.

Сезон станет последним для знаменитого актера Генри Кавилла, который играет в сериале роль Геральта из Ривии. В последующих сериях его заменит актер Лиам Хемсворт.

Реклама

В связи с уходом Кавилла поклонники сериала начали массово дизлайкать видеоролик. Сейчас под ним стоит уже свыше 16 тысяч негативных оценок и только 11 тысяч — позитивных.

Первый показ серий третьего сезона запланирован на 29 июня, а продолжение запустят 27 июля. Под тизером фанаты пишут в комментариях, что будут смотреть сезон только из-за Генри Кавилла. Также они ругают компанию Netflix за уход актера из сериала. По мнению комментаторов, онлайн-кинотеатр обязательно пожалеет о своем решении в будущем.

Ранее сериал «Ведьмак: Происхождение» получил рекордно низкие оценки на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Таким образом, у него есть риск завоевать статус худшего сериала в истории Netflix.