Культура 12 декабря 2023, 02:49 Трейлер фильма «Иван Васильевич меняет все» с Бузовой и Киркоровым появился в Сети Телеканал ТНТ опубликовал трейлер фильма «Иван Васильевич меняет все» Freepik

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Телеканал ТНТ в соцсети «ВКонтакте» опубликовал трейлер ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В картине снялись Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов. Премьера киноленты «Иван Васильевич меняет все» состоится 31 декабря.

По сюжету айтишник -фрилансер проводит эксперименты, в результате которых управдом Бунша, которого играет Батрутдинов, отправляется в прошлое.

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Идея картины принадлежит авторам «СамоИронии судьбы» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко, они выступили креативными продюсерами. Режиссерами фильма стали Михаил Семчев и Роман Ким. Главные роли сыграли звезды ТНТ и всего шоу-бизнеса. Киркоров появится в кино в роли императора Петра I, жену Бунши сыграла Ольга Бузова. Также в кинолетне снялись Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Марина Кравец, Гоша Куценко и Сергей Светлаков.

Ранее зрители нашли киноляп в фильме режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В разных кадрах вода в аквариуме превращалась из мутной в прозрачную, а колбы на машине времени меняли конфигурацию.