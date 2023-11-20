Культура 20 ноября 2023, 05:27 Новый киноляп нашли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Зрители нашли киноляп с аквариумом в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» YouTube

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В фильме режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп с водой в аквариуме, стоящем в квартире изобретателя машины времени Шурика. Об этом написало агентство РБК.

Зрители заметили несостыковку в сцене с возвращением жены Шурика домой, когда царь Иван Грозный спрятался за штору. В тот момент вода в аквариуме была мутного цвета с едва заметными рыбками.

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Далее последовал другой кадр, где героиня открыла шторы. Вода внутри стеклянного сосуда уже была чистой, внутри емкости стали видны яркие рыбы и водоросли. Также поменялись колбы в машине времени и количество жидкости в них.

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Ранее еще один киноляп нашли в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Ошибку допустили в сцене, где главная героиня Ольга Рыжова идет на электричку. Женщина держит раскрытый зонтик с белой, круглой ручкой. В следующем кадре его ручка стала продолговатой формы.