Трейлер нового хоррора Найта Шьямалана «Время» появился в Сети

Представители Universal Pictures Russia опубликовали на YouTube-канале компании трейлер хоррор-фильма «Время» М. Найта Шьямалана, написала «Газета.ru».

Сюжет картины рассказывает о семье, которая отправляется на отдых на тропический остров. Спустя пару часов герои замечают, что повзрослели на несколько лет. Они пытаются остановить стремительное старение и разобраться в тайне острова. В ленте сыграли роли Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Берд, Эбби Ли и другие.

М. Найт Шьямалан является режиссером проекта и автором сценария. В основу задумки лег графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса. Фильм «Время» покажут зрителям 22 июля этого года.

Ранее режиссер «Звездных войн» Дж. Дж. Абрамс рассказал, что по игре Portal будет снят фильм. Написанием сценария сейчас занимается компания Warner Brothers Studios. Абрамс сообщил любителям Portal, что работа над экранизацией активно идет. Актерский состав и предполагаемая дата премьеры еще неизвестны.