Режиссер «Звездных войн» рассказал об экранизации игры Portal

Режиссер «Звездных войн» Дж. Дж. Абрамс рассказал, что по игре Portal будет снят фильм. Об этом сообщил «Ридус».

Написанием сценария сейчас занимается компания Warner Brothers Studios. Абрамс сообщил любителям Portal, что работа над экранизацией активно идет.

«Мы очень взволнованы по поводу того, что происходит», — поделился он.

Режиссер хотел снять экранизацию уже довольно давно, а основатель Valve Гейб Ньюэлл рассказал, что планирует посотрудничать с Абрамсом еще на мероприятии DICE 2013.

Актерский состав и предполагаемая дата премьеры еще неизвестны.

Ранее голливудская актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в популярном сериале «Ход королевы», снялась в фильме ужасов «Прошлой ночью в Сохо». Режиссером картины стал Эдгар Райт, работавший над проектом «Малыш на драйве». Тейлор-Джой сыграла вокалистку. Главная роль досталась Томасин МакКензи. Сюжет хоррора рассказывает о девушке, которая увлечена миром моды. Героиня попадает в Лондон 60-х и встречает там свою любимую певицу.

Трейлер фильма уже есть в Интернете. В России киноленту покажут 3 ноября.