Трейлер фильма «Выпускной класс» вышел на YouTube

Netflix выпустил трейлер нового фильма «Выпускной класс». Об этом сообщил «Ридус».

Главную роль в нем исполнила Ребел Уилсон. Она сыграла женщину, которая только вышла из комы. В кому она впала 20 лет назад, когда была успешной и популярной выпускницей.

После выздоровления героиня решает вернуться в школу и наверстать упущенное, но обнаруживает, что все изменилось до неузнаваемости.

Режиссером фильма стал Алекс Хардкасл, который работал над такими проектами, как «Селфи» и «С любовью, Виктор».

«Выпускной класс» выйдет на Netflix 13 мая.

Ранее фильм «Джон Уик 4» от студии Lionsgate убрали из списка премьер в России. Изначально премьера планировалась 26 мая 2022 года, но ее отодвинули на март следующего года. Позже появилась информация, что в России фильм не покажут вообще.