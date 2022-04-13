Фильм «Джон Уик 4» не выйдет в России

Фильм «Джон Уик 4» от студии Lionsgate убрали из списка премьер в России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сначала просто объявили о переносе показа фильма. Изначально премьера планировалась 26 мая 2022 года, но ее отодвинули на март следующего года. Позже появилась информация, что в России фильм не покажут вообще.

Ранее стало известно, что фильм «Варяг» Роберта Эггерса получил высокие оценки от кинокритиков. В мировой прокат фильм выйдет 22 апреля. В России его тоже не покажут.