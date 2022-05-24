Трейлер фильма «Элвис» об Элвисе Пресли появился в интернете

Компания Warner Bros. выпустила новый трейлер фильма «Элвис». Фильм расскажет о биографии исполнителя Элвиса Пресли. Об этом сообщило РИА ФАН.

Режиссером фильма стал Баз Лурман, который работал над «Великим Гэтсби». Главную роль исполнил Остин Батлер. Также в фильме сыграли Том Хэнкс, Оливия ДеДжондж, Келвин Харрисон-младший.

Зрители узнают о том, как Элвис Пресли добился своей знаменитости. Премьера была запланирована на ноябрь прошло года, но потом ее перенесли на июнь. Длительность фильма составила два часа 39 минут. Покажут ли его в России, пока неизвестно.

Ранее Лурман показал тизер фильма «Элвис». Известно, что он выйдет только в кинотеатрах, хотя компания Warner Bros. выступала за показ кино на сервисе HBO Max.