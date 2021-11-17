Режиссер «Великого Гэтсби» показал тизер фильма об Элвисе Пресли

Режиссер «Великого Гэтсби» Баз Лурман опубликовал тизер нового фильма об известном исполнителе Элвисе Пресли. Об этом сообщил «Ридус».

Элвиса Пресли сыграл актер Остин Батлер. Уточняется, что фильм выйдет только в кинотеатрах, хотя компания Warner Bros. выступала за показ кино на сервисе HBO Max.

Мировая премьера фильма состоится 24 июня 2022 года.

Голливудский актер Шон Пенн примет участие в съемках фильма, которые будут проходить на Украине.