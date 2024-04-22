22 апреля 2024, 18:30
Трейлер «Дэдпула и Росомахи» выложили в Сеть
Киностудия Marvel представила первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
В Сети опубликовали трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». Первым им поделился исполнитель главной роли, актер Райан Рейнольдс в своем YouTube-канале. Спустя пять минут ролик появился на ресурсах киностудии Marvel.
Режиссером картины стал Шон Леви, сценарий написали авторы двух предыдущих «Дэдпулов» Ретт Риз и Пол Верник, главные роли исполнили актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман.
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Сюжет фильма строится вокруг очередного спасения мультивселенной Marvel. На этот раз, чтобы мир не рухнул, Дэдпулу придется подружиться с Росомахой, который стал старше 40 лет. Его адамантиевые когти теперь не всегда появляются моментально.
В картине Росомаха впервые предстанет в знаменитом желтом костюме из комиксов. Главным злодеем станет Кассандра Нова — сестра-близнец профессора Чарльза Ксавьера. В представленном трейлере зрители впервые увидят этого персонажа.
Год назад исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс снял сериал про футбольный клуб «Рексем». Для этого он купил его.
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