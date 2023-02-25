Спорт 25 февраля 2023, 17:12 Райан Рейнольдс снял сериал про футбольный клуб «Рексем». Для этого он его купил Parrot Analytics: сериал Рейнольдса о «Рексеме» сделал клуб популярным Кинопоиск

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Скандальная история с покупкой старого и неудачливого футбольного клуба «Рексем» не помешала голливудской паре Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса стать родителями в четвертый раз. У супругов в начале февраля родился ребенок, пол которого до сих пор неизвестен. Однако семейная жизнь висела на волоске из-за «Рексема», о чем в «Шоу Джимми Киммела» рассказал актер.

По его словам, Блейк узнала о покупке футбольного клуба только после всего случившегося. Ей не понравилось, что супруг потратил семейные деньги на эту затею. Одно дело, когда покупаешь, другое — когда продолжаешь вливать финансы в раскрутку команды и всех прочих расходов, включая ремонт стадиона.

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Кроме рекламных акций, Райан Рейнольдс с совладельцем клуба, тоже актером Робом Макэлхенни сняли документальный сериал «Добро пожаловать в Рексем», который появился на экранах осенью прошлого года. По данным аналитической компании Parrot Analytics, интерес в ленте о клубе в 9,5 раза превышает внимание публики к среднестатистическому американскому сериалу. После всего пережитого актриса Блейк Лайвли смирилась с эксцентричной покупкой мужа, пишет издание The Sun.

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«Мне все равно, кинозвезда ты или водитель погрузчика. Когда ты находишься в ситуации, когда ты ищешь одобрения у других людей, твой мозг говорит: „Они скажут „нет“ — синдром самозванца действует в полную силу», — признался Рейнольдс.

Между тем, несмотря на отмену российских футбольных команд в мировых матчах и недопуск сборной России на чемпионат мира в Катаре, эксперты считают, что для ФИФА и УЕФА потеря России «смерти подобна». Исследователь футбола Юрий Лукосяк назвал добрым знаком, что УЕФА оштрафовала ассоциацию мини-футбола Украины на 20 тысяч евро за оскорбление российской команды во время мини-футбольного Евро-2022. С ним согласился и экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.