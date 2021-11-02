ТНТ остановил съемки шоу «Игра». Причин может быть много

На ТНТ приостановили съемки шоу «Игра», которое вызвало волну возмущения после поцелуя между мужчинами-комиками. Об изменениях на телеканале сообщили на сайте «Газпром-медиа».

Съемки шоу «Игра», согласно пресс-релизу «Газпром-медиа», приостановлены. Однако издание Super со ссылкой на источники сообщило, что на самом деле проект закрыт и больше не вернется в эфир ТНТ. Всю команду уже уведомили об этом.

Что будет с выпусками «Игры», которые уже отсняты, пока неизвестно. Согласно «официальной версии», эти выпуски решили приберечь и покажут потом, чтобы сохранить целостность шоу, так как оно уже «дошло до экватора». По другой версии, программа уже на старте принесла ТНТ столько проблем, что могла продержаться и гораздо меньше.

Шоу «Игра» начали обсуждать после скандальной сцены с поцелуем комика Александра Пенекина с коллегой Денисом Дороховым, который при этом был в платье и на каблуках. А последнем выпуске Дорохов появился на сцене без одежды. Помимо пропаганды ЛГБТ, проект также обвиняли в плагиате КВН, хотя изначально шоу считалось конкурентным.