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    19 апреля 2022, 14:27

    Тизер третьего сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы» появился на Netflix

    Дарья Морозова

    Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальном YouTube-канал студии.

    В ролике говорится, что премьера нового сезона запланирована на 20 мая. сколько в нем будет серий, пока неизвестно. СМИ полагают, что сезон будет состоять из восьми эпизодов.

    Ранее Netflix выпустил трейлер нового фильма «Выпускной класс». Главную роль в нем исполнила Ребел Уилсон. Она сыграла женщину, которая только вышла из комы.