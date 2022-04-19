Тизер третьего сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы» появился на Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальном YouTube-канал студии.

В ролике говорится, что премьера нового сезона запланирована на 20 мая. сколько в нем будет серий, пока неизвестно. СМИ полагают, что сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Ранее Netflix выпустил трейлер нового фильма «Выпускной класс». Главную роль в нем исполнила Ребел Уилсон. Она сыграла женщину, которая только вышла из комы.