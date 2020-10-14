TikTok и Universal Music Group запустили конкурс для начинающих музыкантов

Начинающие музыканты смогут проявить себя в музыкальном конкурсе, который с 14 октября запустил на своей платформе TikTok вместе с Universal Music Group. Победителя выберут в декабре.

Самых талантливых исполнителей будут отбирать певица Елена Темникова и блогер Катя Адушкина. Чтобы принять участие в конкурсе, музыкантам предлагают снять креативный короткий видеоролик с хештегом #TikTokСуперстар.

Участвовать может любой артист, у которого нет продюсерского контракта с музыкальным лейблом. У музыканта должно быть минимум три собственные композиции и не более 200 тысяч подписчиков в соцсетях. А в аккаунте TikTok — не менее пяти видеороликов, размещенных с интервалом в два дня.

«Музыка в TikTok играет огромную роль — она помогает творить огромному сообществу платформы. TikTok дает возможность молодым артистам делиться своим творчеством с широкой аудиторией, и на платформе пользователи постоянно открывают для себя новую музыку и новые имена», — подчеркнула руководитель музыкального направления TikTok в России Юлия Крупцова.

Она добавила, что для помощи начинающим артистам TikTok объединился с лейблом Universal Music и организовал музыкальный конкурс TikTok Суперстар, который пройдет в два этапа. С 14 октября по 4 ноября принимаются заявки в формате коротких видеороликов с хештегом #СуперстарОктябрь. Во время второго этапа — с 25 ноября по 16 декабря — участникам предлагают заявить о себе в роликах с хештегом #СуперстарНоябрь.

На каждом этапе жюри, состоящее из генерального директора российского офиса Universal Music Group Дмитрия Коннова, певицы Елены Темниковой и блогера Кати Адушкиной, будет выбирать одного победителя среди 15 самых популярных видеороликов. Итоги каждого этапа подведут через неделю после окончания приема работ.

«Поиск и развитие новых талантов — важнейшее направление работы нашей компании на российском рынке, и без TikTok представить такую деятельность успешной просто невозможно», — сказал Коннов.

После двух отборочных этапов состоится суперфинал. Победителя выберут из двух финалистов и официально объявят о нем в TikTok 25 декабря. Выигравшему музыкальное соревнование дадут возможность записать песню и клип совместно с Universal Music Group, а также спеть с Еленой Темниковой дуэтом в TikTok и получить от нее видеоотзыв. Победитель станет участником программы развития талантов TikTok и сможет запустить собственный челлендж на платформе.

«TikTok — новая и важная площадка для продвижения музыки. Тут виральной становится музыка зачастую даже совсем начинающих артистов. И новый конкурс — это прекрасная возможность для молодых музыкантов показать свое творчество миллионам. Я сама использую TikTok и рада состоять в жюри конкурса», — подчеркнула Елена Темникова.